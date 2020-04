Coronavirus, l'Oms avverte: "2-3% del mondo infetto, fine lockdown non è fine pandemia!"

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha parlato in conferenza stampa per dare alcuni aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus. Questi alcuni passaggi del suo intervento: “Come prima cosa volgio ringraziare i musicisti, gli attori e i personaggi illustri che sabato hanno dato vita a ‘One World, Together at Home’ (concerto virtuale ideato da Lady Gaga che ha raccolto fondi per 128 milioni di dollari da destinare proprio all’OMS). Un successo enorme, l’OMS è orgogliosa di voi. Avevo chiesto ai miei collaboratori di portarmi idee folli, questa lo è stata e ora chiedo che ne arrivino altre. Ieri ho avuto il piacere di incontrare i Ministri della salute del G20, ho apprezzato il supporto all’organizzazione. Il nostro obiettivo ovviamente è quello di aiutare tutti i paesi a salvare vite. Siamo qua per questo.

Abbiamo parlato dei fattori che i paesi dovranno prendere in considerazione quando inizieranno ad allenatre le restrizioni del lockdown. Ricordiamo che allentare le restrizioni non vuol dire fine dell’epidemia. Per arrivare a quel punto servirà uno sforzo costante da parte di singoli individui, governi e intere comunità che dovranno continuare a reprimere e controllare questo virus mortale. Il lockdown può aiutare a ridurre l’epidemia all’interno di un paese, ma nessuno può fermarla da solo. I vari paesi adesso devono assicurarsi di poter rilevare, testare, isolare e curare ogni singolo caso, oltre che tracciare i suoi contatti. In questo senso, accogliamo con piacere lo sviluppo accelerato e la validazione dei test per rilevare gli anticorpi da COVID-19, questo ci aiuterà a comprendere l’estensione reale dell’epidemia nella popolazione. I primi dati ci dicono che una percentuale relativamente piccola di popolazione, non più del 2-3%, è stata contagiata. Per proseguire su questa strada, l’OMS sta lavorando con Foundation for Innovative New Diagnostics e Clinton Health Access Initiative per validare 5 nuovi test che potranno essere prodotti in grande quantità”.