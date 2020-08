Coronavirus, On. Zampa: "Riapertura stadi come nel ritiro in Abruzzo non è semplice"

Con una delibera a sorpresa le Regione Abruzzo ha riaperto parzialmente ai tifosi lo stadio, con capienza limitata. Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuta sull'argomento Sandra Zampa, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute: "A Castel di Sangro permettono all stadio l'ingresso a 1000 persone con ingressi contingentati. E' una strada percorribile, ma è evidente che bisogna controllare in modo assoluto la situazione. Si è visto cosa è successo dove sono state fatte le deroghe, ad esempio per le discoteche. Credo che potevano essere aperte ma sarebbe stato meglio trasformarle in luoghi all'aperto dove si ascolta la musica seduti a tavolini distanziati. Quello che non possiamo fare è immaginare di tornare a quello che c'era prima del Covid. Il Coronavirus non se ne è mai andato ed è sempre attivo, che la carica virale sia più bassa è tutto da dimostrare. Tutto quello che si può fare, immaginando lo sforzo che si richiede, è avere il distanziamento. Ci sono momenti della vita che bisogna fare il meglio che si può con quello che si ha a disposizione.

Apertura del San Paolo con solo il 10% di pubblico? Penso che i governatori debbano fare valutazione nella propria regione in base ai numeri . Siete così sicuri che con soli 5000 tifosi al San Paolo non ci sarebbero proteste e assembramenti di persone e che vorrebbero entrare? Credo che il presidente De Luca deciderà magari rivolgendosi anche ai cittadini campani, capisco che non è facile, è giusto che decida quello che riterrà sia più giusto.

Riapertura scuole il 14 settembre? In alcune regioni già ai primi di settembre riapriranno. Le scuole sono una priorità assoluta per in nostri ragazzi, la privazione della scuola è una cosa dura. escludere un bambino da imparare non è una cosa irrilevante, tra l'altro è una occasione per migliore le condizione delle scuole. Il Covid forse porterà a qualcosa di meglio. Non penso che si metterà in discussione la data. Le regole che abbiamo dato sono ben fatte, è una sfida difficilissima, molti paesi d'Europa hanno riaperto e hanno dovuto chiudere di nuovo. Sono convinta che il nostro paese possa affrontare questo problema con una buona percentuale di successo. Bisogna gestire con rigore, in Italia devo dire che stiamo gestendo bene l'emergenza".