Coronavirus, pres. Assoallenatori: "Per le partite in chiaro va modificata la legge Melandri"

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana allenatori, parla a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte: “Aspettiamo la decisione delle istituzioni. Se il Governo ci dice di giocare e trasmettere le partite in chiaro per consentire alla gente di stare a casa, noi giochiamo. Il Governo deve modificare la legge Melandri e consentire la trasmissione delle gare in chiaro. La nostra posizione è chiaro: aspettiamo le decisioni del Governo e ci mettiamo a disposizione. Faremo quello che ci viene chiesto anche nell’interesse della comunità”.