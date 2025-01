Corradi: “Con Conte vai sempre a mille, difficile trovare quella brillantezza con altri tecnici"

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, l’ex calciatore Bernardo Corradi ha parlato di Antonio Conte: “Lui parte da una base di forza e brillantezza atletica che difficilmente riesci a trovare in altri allenatori. Poi giochi per come ti alleni, credo che questa sia una grande verità. E con Conte ti alleni sempre a mille all’ora, come in Inghilterra”.