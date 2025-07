Conte, l'ex vice: "Così può schierare McTominay, Lobotka, Anguissa e De Bruyne tutti insieme"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” è intervenuto Antonio Toma, ex vice di Antonio Conte: “Come giocherà il Napoli? Con De Bruyne cambierà tanto l’atteggiamento degli azzurri. Secondo me Conte potrebbe fare un 4-4-2 sempre utilizzando a sinistra McTominay, perché lo fa benissimo, con Lobotka e Anguissa al centro e a destra Politano. De Bruyne mezza punta davanti con Lukaku. Sarebbe un 4-2-4 in fase di possesso.

Il Napoli può essere favorito perché ha una base di gioco oltre che di giocatori e questo è fondamentale. Il mister cerca giocatori tecnici oppure veloci, come Neres".