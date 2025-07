Capuano: "Il Napoli non si limiterà a vincere il campionato, farà bene anche in Champions"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” è intervenuto Ciro Capuano, dirigente sportivo: “Lucca è un buon profilo e poi è un ragazzo italiano. Può solo crescere in una squadra come il Napoli e con un allenatore come Conte ed il suo staff. Lucca e Lukaku insieme? A livello tattico non so, ma potremmo pensarci ed è sicuramente una soluzione. Magari più a gara in corso, perché sono due calciatori quasi simili.

Credo che un ruolo da coprire sia quello del difensore centrale, perché ci sono tante competizioni e se Conte è rimasto è perché ha avuto delle garanzie. Ad oggi, penso, non si fermeranno a vincere solo il campionato. Secondo me faremo bene anche nelle Coppe. Bisogna fare anche l’acquisto sull’esterno, sarebbe un tassello importante per la squadra".