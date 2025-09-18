Costacurta avvisa: "Stasera sarà tremenda per due giocatori del Napoli"

vedi letture

Billy Costacurta, ex calciatore ed oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Manchester City-Napoli: “Formazione? È il Napoli che ci attendevamo tutti, anche perché è stato molto convincente nelle prestazioni precedenti. Sono molto curioso di come saranno i due centrali difensivi. Io credo che possa dipendere dalle prestazioni dei due ragazzi, poi è chiaro che tutta la squadra dovrà fare una grande partita, ma credo che in quel ruolo lì sarà tremendo”.

