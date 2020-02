Costacurta: "La Juve va al ritmo italiano, ma in Europa non puoi permettertelo"

Alessandro Costacurta, nel salotto di Sky Sport, ha commentato il ko della Juventus sul campo del Lione: "L'impressione è che la Juventus non si sia accorta dei ritmi della partita e ha continuato ad andare al suo passo, senza accelerare. In sintesi, la Juventus è andata a ritmo degli italiani, ma in Europa questo non te lo puoi permettere".