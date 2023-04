Costacurta spinge il Milan: "In Champions il gap si annulla! E pesano di più per il Napoli..."

Alessandro Costacurta, opinionista, si è così espresso a Sky Sport sulle partite di Champions tra Napoli e Milan

Alessandro Costacurta, opinionista, si è così espresso a Sky Sport sulle partite di Champions tra Napoli e Milan: "Le due di Champions saranno straordinariamente tese. Paradossalmente pesano più per il Napoli, considerando che hanno un'autostrada verso la finale e in finale tutto può succedere. Credo che si annullerà un po' il gap creatosi in campionato, anche se il Napoli è più forte del Milan".