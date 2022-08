CR7 al Napoli? L’ex Esposito scettico: “Non so quanto possa reggere l’attacco da solo”

Nel corso del TMW News è intervenuto Max Esposito, ex giocatore del Napoli.

Nel corso del TMW News è intervenuto Max Esposito, ex giocatore del Napoli. Sulla possibilità di CR7 al Napoli ha detto: "Mi pare più un acquisto per le casse, che per il Napoli. Far partire Osimhen che garantisce corsa, gioco e gol per prendere un giocatore certamente importante, non saprei... Non so quanto possa reggere l'attacco da solo. Simeone può dare supporto ma Napoli è una piazza particolare. CR7 è un nome che fa rumore e semmai dovesse arrivare spero che con i suoi gol e il suo carisma possa diventare determinante".