CR7-Napoli? Ponciroli: “Porterebbe follia collettiva, il Maradona diventerebbe caldissimo"

TuttoNapoli.net

Il giornalista Fabrizio Ponciroli è intervenuto a TMW Radio durante l'Editoriale, queste le sue parole sulle principali tematiche calcistiche.

Sulla suggestione Ronaldo al Napoli

"La Premier sta facendo quello che faceva la Serie A negli anni 90, stanno esagerando con prezzi allucinanti, stravolgendo il concetto di mercato. Poter rivedere Ronaldo in Italia sarebbe stupendo, porterebbe una follia collettiva a Napoli, il Maradona diventerebbe ancora più caldo. Attenzione però perché non è il Ronaldo della Juve, ha sempre la sua età, anche se in un campionato come quello italiano i suoi gol li può fare ancora".