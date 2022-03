Cremonese, agente Okoli: "Mi ricorda Koulibaly per come gioca"

Claudio Pasqualin, avvocato e decano degli agenti italiani, ha commentato brevemente il rendimento di due suoi assistit

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite del 'Palermo Football Conference' in corso di svolgimento questa mattina al Torre Ulisse Club del capoluogo siciliano, Claudio Pasqualin, avvocato e decano degli agenti italiani, ha commentato brevemente il rendimento di due suoi assistiti che attualmente militano nella Cremonese: Caleb Okoli e Nicolò Fagioli: "Su Okoli dico solo che quando l'ho visto giocare mi ha ricordato Koulibaly. Fagioli, invece, mi riporta sempre alla memoria quello che Massimiliano Allegri disse di lui tre anni fa, ovvero che è un giocatore speciale. Adesso per lui l'obiettivo è ovviamente quello di conquistare la Serie A con la Cremonese, ma non posso escludere che la Juventus decida di riportarlo a Torino la prossima stagione. Con le sue qualità può occupare vari ruoli a centrocampo, compreso quello del regista".