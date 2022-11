Cremonese, Alvini: "Differenza tra Milan e Napoli? Azzurri straordinari non solo in Italia"

"Il Napoli ora è devastante, ha vinto 10 partite di fila con quella padronanza, ha 38 punti e c'è solo da dire bravi a Luciano e ai giocatori".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro il Milan: "Il punto che ottieni contro il Milan, frutto di sacrificio e idee, è importante, ti dà qualcosa, ma poi devi valorizzarlo venerdì e questo è importante per noi. Nelle ultime 10 partite abbiamo fatto 7 pareggi, abbiamo perso solo con Napoli, Lazio e Sampdoria. Il nostro cammino è particolare, ma la squadra è tosta. Oggi abbiamo sporcato la partita al Milan, ma va valorizzata nella prossima".

È stato più semplice del previsto fermare il Milan?

"No, non è stato assolutamente facile. Il Milan ha avuto le sue occasioni, è stato anche grande Carnesecchi con qualche parata, ci abbiamo messo del nostro nel mandarli sull'esterno ed andare poi a duello, là dove non potevano avere superiorità. La squadra è stata brava nella lettura a sporcare volutamente la partita. Grande merito ai calciatori e alla bravura di Carnesecchi quando il Milan è venuto fuori con la sua qualità".

Chi l'ha impressionata di più tra Milan e Napoli?

"Devo essere sincero, la partita l'abbiamo tenuta in vita fino all'80' con il Napoli. In linea di massima è stata la stessa di oggi, è logico che l'abbiamo persa per un errore nostro, ma sono due grandi squadre. Il Napoli ora è devastante, ha vinto 10 partite di fila con quella padronanza, ha 38 punti e c'è solo da dire bravi a Luciano e ai giocatori. Il Milan sta facendo un campionato straordinario, la differenza è che il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario non solo in Italia. Tanto di cappello a loro".