Cremonese, Sernicola: "La Serie A è tosta, vi racconto di Kvaratskhelia..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'esterno della Cremonese Leonardo Sernicola ha parlato della sua esperienza in grigiorosso: "Mi trovo molto bene. La Serie A è tosta, la concentrazione deve essere massima. Ho giocato contro Kvaratskhelia del Napoli, gli devi stare attaccato. Udogie è fortissimo. Noi lo scorso anno siamo saliti perché con Pecchia eravamo un gruppo vero. Quello di quest’anno comincia a crearsi ora. C’è tanta gente nuova, più stranieri. Non abbiamo ancora vinto. Dobbiamo capire che la vittoria è lì, forse già a Salerno. Dobbiamo volerla tutti. E a volte è utile pure un punto. Per salvarci lotteremo in sei-sette squadre".