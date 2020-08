Crippa consiglia: "Niente frenesia e nessun timore per il nome Barcellona"

Massimo Crippa, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal ed ha dispensato consigli agli azzurri: "Il Napoli non dovrà andare in campo con la voglia di spaccare tutto dall'inizio, perché anche il Barcellona visto il risultato dell'andata non sarà tranquillo. Gli azzurri sanno quello che vogliono e non hanno niente da perdere, mentre per il Barça uscire dalla Champions League sarebbe un fallimento dopo già una brutta stagione visto anche il campionato perso. Sono sicuro che il Napoli farà una grandissima partita e vada come vada, nella partita secca a porte chiuse può accadere di tutto come abbiamo anche visto ieri sera con la qualificazione del Lione contro la Juve. L'aspetto mentale sarà importante, però la parita è lunga e il Napoli ha i giocatori adatti per mettere in difficoltà il Barcellona, con i tre davanti ma anche con i centrocampisti. Non mi sembra una Barça in grande forma, hanno anche Busquets e Vidal squalificati e hanno perso Arthur. Gli azzurri non dovranno farsi intimorire dal nome Barcellona, dovranno essere loro quelli preoccupati".