Criscitiello: "Al Napoli manca stile, volevano cambiassi corrispondente! Ma coraggio per cosa?"

Michele Criscitiello in diretta a Sportitalia torna a parlare della discussione avuta con il giornalista Manuel Parlato che aveva espresso perplessità per i commenti ironici del giornalista Tancredi Palmeri sul mercato del Napoli: "Al Napoli manca stile. Per due settimane Parlato è stato cacciato da Castel Volturno per le immagini a Kvaratskhelia. Baldari mi ha chiamato per dire che non era più ben accetto. Ora che diciamo che ha ragione Conte al Napoli questa linea non va bene e Lombardo addirittura interrompe la conferenza per esprimere solidarietà a Manuel. Vivete in un paese di falsi moralisti. Ma coraggio di che? Di cosa parli? Insultare Palmeri quando era assente e stava dormendo con il figlio?". Il riferimento di Criscitiello era all'intervento del capo della comunicazione del Napoli durante la conferenza di Manna.

"Lombardo deve ricordarsi che loro mi hanno chiesto di cambiare Manuel Parlato come corrispondente. Quando mi hanno chiamato io ho difeso Manuel. E con questa chiudo definitivamente. Manuel ha sbagliato e aveva già sbagliato in passato a fare il tifoso, ma è un grandissimo professionista, cronica e amico. Chi sbaglia, però, paga. Una cosa è fare il corrispondente e una cosa è il tifoso. Non bisognava fare il monologo contro una persona assente, Tancredi. L'avesse fatto lui, anche lui, Tancredi, sarebbe andato a casa in tre secondi".

Cosa era successo ieri sera? Dallo studio centrale di Sportitalia, Criscitiello era intervenuto a gamba tesa proprio su Parlato dopo la critica del giornalista napoletano all'ironia dello stesso Criscitiello e Palmeri nei confronti del Napoli: "Va bene Manuel, ciao buonanotte! Vai a lavorare a Canale 21! Hai sbagliato televisione e la poesia la fai altrove, via! Cambia canale e fai il tifoso a casa tua! Chiudiamo il collegamento con Manuel, che qua dentro non ci lavora più! Perché vuole fare il simpatico e lo può fare fino ad un certo punto. Da oggi Manuel puoi andare a casa, perché se vuoi fare il fenomeno ai napoletani fallo. Fino a che ci sono le ironie social del ceto medio napoletano lo accettiamo, il resto no".