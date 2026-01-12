Criscitiello appoggia il 'Vergognatevi' di Conte: "Ha ragione a urlare così in faccia agli arbitri"

“Vergognatevi”, avete perso il senso del… Doveri. Così titola Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia: "Il virgolettato è di Conte ma noi ci prendiamo tutto e ne facciamo un titolo. Non è un problema di colori perché oggi ne trae vantaggio l’Inter, domani il Napoli, dopodomani qualcun altro. Chi continua a non capire la battaglia che facciamo è solo perché è un tifoso ottuso. Conte non ha ragione ma ha straragione a urlare in faccia ad una classe arbitrale vergognosa e imbarazzante che non capisce che i campionati li deve decidere il campo, i calciatori e non un fischio sbagliato o una chiamata di Lissone.

Siamo gli unici ad aver rovinato questo sport con l’aiuto della tecnologia che più che un aiuto si è rivelato un boomerang perché messo in mano ad una banda di incapaci. Prima erano 3 scarsi, di cui due con la bandierina a fare avanti e dietro per metà campo. Ora quelli più pericolosi sono seduti dietro ad una scrivania e davanti ad un pc ad esercitare un potere che non possono più esercitare in campo per limite d’età".