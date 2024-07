Criscitiello attacca Spalletti: "Presuntuoso e arrogante dopo Napoli! Non ha indovinato una formazione"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato deludente percorso dell'Italia di Luciano Spalletti a Euro 2024: "Siamo davvero imbarazzanti, come sistema non ci state capendo nulla e così avanti non si può andare. Gabriele Gravina due giorni dopo la figuraccia in mondovisione non ha pensato a dire mi dimettono oppure provo a risolvere la cosa.

Ha pensato solo ed esclusivamente a salvare la poltrona, cioè a dire cosa faccio per restare. Non convoco l'assemblea nel 2025 ma la convoco la prima settimana di novembre 2024, che sotto il punto di vista politico Gravina ha fatto una cosa geniale, intelligente. Perché Gravina è una persona intelligente e gradevole, ma gli continueremo a contestare ciò che da presidente della federazione sbaglierà. Gravina ha fatto un Europeo ridicolo, ha dato le settimane di Coverciano a Mancini e gliele ha sbattute in faccia due settimane dopo. Ha scelto Spalletti e ha sbagliato in questa scelta del commissario tecnico. Il peggio del peggio tecnico è Spalletti, presuntuoso e dopo lo scudetto col Napoli arrogante. In questo Europeo non ha indovinato una formazione e un cambio. Dopo la Spagna non ha indovinato una conferenza".