Criscitiello "Avevo pronosticato agli amici la vittoria sul Napoli"

Napoli, primo allarme. Michele Criscitiello commenta nel suo editoriale per Sportitalia la sconfitta degli azzurri contro la Lazio

Napoli, primo allarme. Michele Criscitiello commenta nel suo editoriale per Sportitalia la sconfitta degli azzurri contro la Lazio: "Primo allarme a Napoli con Garcia che rimedia la prima sconfitta. La Lazio si presentava con le ossa rotte ma Sarri non voleva passare per lo scemo del villaggio. Anzi. A Lecce e con il Genoa ha preso meritatamente gli schiaffi ma queste squadre hanno bisogno di avversari forti per reagire. E così è stato. Avevo pronosticato in privato con amici la vittoria della Lazio a Napoli.

Questo per dire che chi aveva già condannato la Lazio significa che non conosce il dna vincente di Sarri. La Lazio deve temere solo l'impegno campionato - Champions, dove tutti sappiamo che l'allenatore toscano fa fatica a gestire la settimana. La sosta aiuta i biancocelesti che adesso possono oliare i meccanismi con la consapevolezza che la squadra è forte e può vincere anche a Napoli se segue con attenzione il suo allenatore.