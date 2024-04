Criscitiello boccia Manna: "Da ADL mi sarei aspettato un nome importante, di Giuntoli ne esce uno ogni 10 anni"

"Da fare il settore giovanile a fare il ds del Napoli è diverso".

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Manna alla Juventus ha operato nei limiti del possibile, la Juve del pre-Giuntoli non m'è piaciuta. Da fare il settore giovanile a fare il ds del Napoli è diverso. Da De Laurentiis mi sarei aspettato un nome importante, invece sceglie ancora i giovani e questo ci fa intendere diverse cose.

Italiano? E' un ottimo allenatore, ha detto addio alla Fiorentina e vi dico che Sarri non sarà l'allenatore della Viola. Italiano è caldissimo per il Napoli, Conte non sarà l'allenatore del Napoli.

Manna per il settore giovanile? De Laurentiis avrebbe dovuto pensarci tanti anni fa, ha aspettato troppo. Manna sarebbe importante per il settore giovanile, ma di Giuntoli ne esce uno ogni 10 anni".