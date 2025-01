Criscitiello: "Conte voleva il Milan, andato al Napoli perchè non è arrivata l'offerta"

"Ibra, guarda Conte e De Zerbi. Una stagione buttata". Così si intitola l'editoriale di Michele Criscitiello

"Ibra, guarda Conte e De Zerbi. Una stagione buttata". Così si intitola l'editoriale di Michele Criscitiello, che parla diffusamente di Antonio Conte e del suo mancato approdo al Milan: "Questo non può essere il Milan. E’ cinema. La proprietà deve intervenire e mettere gente di calcio vicino a Furlani. Moncada va bene per fare lo scouting, un ottimo conoscitore di calcio seppur non sia un fenomeno ma per creare l’organigramma giusto serve un dirigente capace. Oppure c’era una possibilità. Prendere l’allenatore manager che Ibra non ha voluto: Antonio Conte.

Al di là della retorica che i napoletani non vogliono ascoltare, Conte aveva già inserito sul Navigatore “Casa Milan”. Gli piaceva il progetto, gli piaceva stare vicino casa a Torino, voleva dare uno schiaffo all’Inter e gli piaceva la squadra con 4-5 rinforzi dei suoi. Il problema è che la chiamata di Ibra non è mai arrivata perché lo svedese voleva la copertina. Ha scelto due allenatori bravi ma non idonei. Paulo non è adatto alla serie A, Sergio è un profilo migliore soprattutto nella gestione ma prendere gli stranieri è sempre un azzardo, figuriamoci a fine dicembre. Conte sta facendo volare il Napoli con il sogno scudetto al primo colpo, De Zerbi è un altro figlio del Milan che attendeva almeno una chiamata e invece da Brescia hanno fatto prima ad arrivare da Marsiglia che da Milano".