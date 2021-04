Criscitiello: "Il Napoli lotterà fino alla fine e rimpiangerà Gattuso"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il direttore del portale e di Sportitalia, Michele Criscitiello parla anche del Napoli e di Gattuso: "Il Napoli lotterà fino alla fine per entrare in Champions. Forse ce la farà o forse no. Il rimpianto di aver giocato molte partite senza i suoi big aumenta ad ogni gol di Mertens o di Osimhen. Il Napoli rimpiangerà il lavoro fatto da Gennaro Gattuso e non dimentichiamoci dove erano gli azzurri al suo arrivo e come era messa la squadra. Ancelotti ha lasciato le macerie, Gattuso ha ricostruito una casa rasa al suolo. De Laurentiis aveva apprezzato poi, non si conosce bene il motivo, ha iniziato a remare contro. Effetto boomerang. Gli allenatori spesso tolgono valore alla squadra, Gattuso invece ha ridato forza e consapevolezza ad un gruppo finito. Chi lo sostituirà? Senza Champions c'è il rischio della rivoluzione, tra allenatore e Direttore Sportivo, ma soprattutto c'è la forte sensazione che De Laurentiis voglia ridimensionare un progetto che in questi ultimi due anni è risultato molto costoso e ha ridotto gli utili. Utili, in parte, finiti nel progetto Bari che si sono bruciati come i soldi del monopoli con due stagioni fallimentari in serie C, con una marea di soldi spesi in ingaggi per avere risultati impietosi".