Criscitiello: "Milan nelle previsioni dietro al Napoli? No, il campo potrebbe dire altro"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive così sulla eventuale griglia di partenza per la prossima stagione, soffermandosi sui fatti di cassa Milan: "Morata forse non ti porterà molti più gol di quelli che ti aveva lasciato Giroud però ti porta uguale esperienza e più gioco per la squadra. Lo spagnolo è uno da 12-15 gol se tutto va bene. Il Milan non dovrà fare affidamento solo sui suoi gol ma anche su quelli di Leao e Pulisic. Sarebbe bello se il portoghese si svegliasse un attimo. I rossoneri devono velocizzare la costruzione della squadra. Serve un altro attaccante e due centrocampisti, oltre la difesa da rinforzare come primo punto all’ordine del giorno.

Milan indietro alla Juve, nelle previsioni, e anche al Napoli? No, il campo potrebbe dire altro ma questa squadra deve essere completata con calciatori di primo livello. Intanto potrebbe essere la settimana di Samardzic che un anno dopo il bluff Inter potrebbe tornare a cercare casa a Milano. Papà permettendo. Se a Rabiot ci pensa mammà, a Sama ci pensa papà.