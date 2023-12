Criscitiello: "Non è colpa di ADL, l'anno scorso è andato tutto bene e capita ogni 20 anni!"

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello ha affrontato anche il tema Napoli

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello ha affrontato anche il tema Napoli:

"Il Napoli, con Mazzarri, non è guarito. Non si tratta di avere Garcia incapace o Mazzarri bollito. E, sinceramente, non sono neanche tutte le colpe di De Laurentiis. Il Napoli non ha una rosa per aprire un ciclo. Lo scorso anno è stato l'anno perfetto dove con un grande allenatore e un grande direttore ti è girato tutto bene. Sono, però, stagioni che ti capitano una volta ogni 10-20-30 anni. Non c'erano le basi prima e non ci sono ora per aprire un ciclo con questi calciatori. Buoni ma non fenomeni.

Il Napoli già era calato nel finale della scorsa stagione. Dopo aver vinto uno scudetto abbassi l'attenzione e la tensione ed è lì che riemergono le fragilità. Era abbastanza scontato il flop del Napoli in questa stagione. Lo abbiamo anticipato ad inizio anno anche se non credevamo addirittura cosi netto ed evidente. Tutti hanno brindato al rinnovo di Osimhen. Se è un rinnovo per fare tanti soldi allora brindiamo anche noi, se il rinnovo significa tenerlo a Napoli a lungo forse non è la soluzione migliore. Un calciatore cosi bisogna venderlo e fare tanti soldi. Nel frattempo devi trovare un grande sostituto".