Criscitiello pazzo di Spalletti: "Voto 10, sta facendo un capolavoro"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, assegna un 10 in pagella a Luciano Spalletti per la prima parte di stagione sulla panchina del Napoli: "Quando il campionato è fermo o parliamo di Nazionale o troviamo altre soluzioni. L'Italia che ci fa sognare all'Europeo e ci fa spaventare per andare al prossimo Mondiale meriterebbe 50 righe di apertura. Così come quando dicevamo che i record di imbattibilità di Mancini valevano zero per le partite inutili che affrontavamo. Con avversari altrettanto inutili. Ci siamo complicati la vita ma dovremmo farcela; speriamo. Allora ne approfittiamo di questa ennesima sosta per fare un primo bilancio ma non sulle squadre bensì sugli allenatori. I voti da 10 a 0. Molti meriterebbero di stare sotto il 4 ma abbiamo dovuto fare delle scelte. Partiamo dai bravi.

Luciano Spalletti Voto 10



L'allenatore del Napoli sta facendo un capolavoro. Le ha vinte tutte e ne ha pareggiate solo due. E' stato un grande stratega quando con il mercato aperto ha difeso tutti i calciatori già in rosa. Li ha blindati e li ha fatti sentire importanti. Ha avuto l'intelligenza di non stravolgere il lavoro di Gattuso ma di completarlo e impreziosirlo. Può arrivare fino in fondo ma non deve iniziare a vedere fantasmi lì dove non ci sono. Tifiamo per lui. Le sue squadre giocano a calcio e ha una identità ben precisa.