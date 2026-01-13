Criscitiello: “Rrahmani-Mkhitaryan, non è mai rigore! Si rischia di falsare il campionato…”

Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, nel corso del suo intervento al podcast ‘Cose scomode’ ha commentato il tanto discusso calcio di rigore assegnato all’Inter contro il Napoli: “Se il signor Rocchi ci viene a dire che il pestone non sempre é da valutare come calcio di rigore, mi dovete spiegare come fa un arbitro ad interpretare in modo diverso se il tuo capo dice una cosa del genere.

In base a cosa? Per me l’intervento di Rrahmani su Mkhitaryan non è mai rigore perché ti decide una partita e ti decide un campionato. Ma se dobbiamo, secondo le nuove regole, dare il fallo al pestone, non puoi dare la massima punizione perché lì ti decide la partita. Al massimo si può dare il fallo a 2 in area di rigore, ma questa è una cosa che non esiste perché andrebbe rivisto il regolamento. Un pestone con la palla da giocata non è mai rigore e si rischia di falsare una partita e quindi tutto un campionato”.