Criscitiello stronca il Napoli: “Campionato buttato e Champions fallimentare!”

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Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è tornato sulle proprie dichiarazioni riguardanti il rendimento delle squadre italiane in Champions League

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è tornato sulle proprie dichiarazioni riguardanti il rendimento delle squadre italiane in Champions League, chiarendo la sua posizione e rispondendo anche alle critiche ricevute nelle ultime settimane. Il giornalista ha precisato di non aver preso di mira una singola squadra, ma di aver espresso un giudizio complessivo su tutto il movimento calcistico italiano, sottolineando in particolare le difficoltà del Napoli, campione d’Italia, tra risultati deludenti in Europa e una stagione condizionata da numerosi infortuni, che a suo dire non possono essere ricondotti soltanto alla sfortuna.

Le critiche al sistema italiano

Nel suo intervento, Criscitiello ha ribadito con decisione il proprio pensiero: “Io non ho criticato solo l’Inter, io ho criticato il Napoli, il Milan, la Juventus e l’Atalanta. I napoletani mi stanno insultando da 30-40 giorni proprio perché ho definito la squadra campione d’Italia, ovvero il Napoli di Antonio Conte, che è impensabile che chiuda 30º su 36 in Champions. Il fallimento europeo del Napoli è un fallimento totale. I 37-38 infortuni del Napoli non possono essere considerati sfortuna, lì c’è qualcosa di sbagliato sotto tutti i punti di vista. Il Napoli ha buttato il campionato e con lo scudetto sul petto non può buttarlo a febbraio, non può uscire dalla corsa a febbraio. Il Napoli non può fare una figuraccia europea in Champions League con il tricolore sul petto. L’Inter non può fare una figuraccia europea come quella fatta con il Bodo/Glimt all’andata e al ritorno da vice campione d’Europa. Il Milan non può fare la figuraccia che in Champions neanche si presenta. La Juventus non può fare la figuraccia che ha fatto in Turchia. L’Atalanta non può fare la figuraccia contro il Bayern in cui ne ha presi 6 e ne poteva prendere 12…”.