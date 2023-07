Criscitiello su Mourinho: "Osannato a Roma, ma ha fallito per due anni gli obiettivi"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive così degli affari di casa Roma e di Josè Mourinho:

"A proposito di tifosi. Quelli della Roma amano Josè Mourinho come non hanno mai amato nessuno prima. Per due anni consecutivi l'allenatore portoghese ha fallito il quarto posto, sessioni di mercato importanti e in città la Champions la vedranno solo quando giocherà la Lazio. E' vero ha vinto la terza coppa u anno fa, ha sfiorato la vittoria nella seconda competizione europea ma resta il fatto che gli obiettivi della società sono stati sempre falliti. L'Olimpico è sempre pieno.

Solo Ultimo ha fatto meglio di Mourinho con 3 volte l’Olimpico pieno in 3 giorni consecutivi. Quest’anno capiremo se i tifosi della Roma hanno fatto bene a sostenere Josè o hanno preso l’abbaglio più grande della storia. Ad oggi, la seconda.