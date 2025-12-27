Criscitiello: "Un’altra pagliacciata! A inizio gennaio apre il mercato e il 23 dicembre avverti ADL"

vedi letture

Nel corso di 'Calcio Tonight', il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, ha commentato le restrizioni imposte al mercato di gennaio del Napoli: “Dire: 'Hey Aurelio, ti sta arrivando una PEC, non puoi fare mercato'. Non è una cosa normale, siamo il terzo mondo calcistico! Abbiamo assistito a un’altra pagliacciata! A inizio gennaio apre il mercato e il 23 dicembre tu avverti Aurelio De Laurentiis".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.