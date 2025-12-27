Palmeri: "Frattesi vuole giocare di più, Napoli blocco o non blocco non più disposto"

Il giornalista Tancredi Palermi, nel suo editoriale per SportItalia, ha analizzato il mercato di qualche big di Serie A. Le sue parole sul mercato dell'Inter: "All’Inter non si sa ancora quanto starà fuori Bonny – teoricamente una leggera distorsione al ginocchio, ma si tratta pur sempre di una cosa ben più seria di un affaticamento, e intanto si sa che starà fuori almeno 10 giorni. Nessun allarmismo al momento, ma era stato lo stesso anche con Dumfries, e poi…

All’Inter bisognerebbe solo il sostituto dell’olandese. Che non c’è, inutile girarci intorno e inutile pensare a Palestra che costerebbe un botto da 40 milioni e poi perché l’Atalanta dovrebbe privarsene. La sensazione è che Ausilio tiri fuori un nome sconosciuto come Luis Henrique o Diouf.

Ha delle situazioni in uscita l’Inter più che altro, perché Frattesi e De Vrij vogliono giocare di più o devono per non perdere il Mondiale. Frattesi andrebbe ieri alla Juventus mentre il Napoli non sembra più disposto ad offrire quei 30 milioni – blocco o non blocco. Le contropartite tecniche che chiede l’Inter – Kephren Thuram o Cambiaso, sempre più 5 milioni – non sono messe a disposizione dalla Juve, e dunque serve lavorare di fantasia. Per l’olandese se invece il Barcellona per una volta portasse un milione anziché solo i buoni sconto del detersivo, allora potrebbe andarsene, ma in quel caso con Acerbi fuori fino a fine gennaio, all’Inter sì che si creerebbe una esigenza numerica".