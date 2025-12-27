Zazzaroni: "Conte è il numero uno! Ha vinto i trofei e anche le diffuse antipatie"

vedi letture

Il giornalista Ivan Zazzaroni, intervenuto al 'Numer1 Podcast', ha spiegato perché Antonio Conte è il miglior allenatore dell'anno a suo giudizio: "Il vero numero 1 dell’anno è Antonio Conte, che ha vinto il campionato e ha vinto la Supercoppa Italia, che ha vinto anche le diffidenze e le antipatie diffuse che in questi mesi abbiamo visto e notato nei suoi confronti.

Sa vincere al di là delle metafore un po’ eccessive che lui ogni tanto ci regala, tipo quella del morto che non voleva accompagnare, e quel morto lo ha fatto risorgere anche attraverso quella sosta di una settimana. Ci vuole rispetto nei confronti di Antonio Conte, al di là del fatto che possa piacere o meno come comunica. Ma Conte è l’allenatore dell’anno, è l’allenatore di molti anni per il campionato italiano e per il calcio italiano. E ora aspettiamo anche in Europa, perché finirà questo luogo comune per cui lui non può fare bene sia in campionato che in Champions, anche questo verrà azzerato”.