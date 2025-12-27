Cané: "Neres era soprannominato 'il piccolo Pelè' quando era giovanissimo"

Il brasiliano Faustinho Cané, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino in cui ha parlato anche del suo connazionale David Neres: "Lo conosco quando era giovanissimo, a San Paolo, lo seguivo quando lo chiamavano il 'piccolo Pelè'. Eppure è mancino... L'infortunio di qualche anno fa lo ha condizionato, ma è un giocatore che ha saputo lasciare il segno ovunque. Ora anche a Napoli.

Deve restare nel cuore dei napoletani, ma sono certo che non abbia fatto ancora tutto ciò che può fare per il Napoli. E una squadra che vuole vincere non può fare a meno di elementi come lui. Neres convocato in Brasile? Lo staff di Ancelotti lo starà seguendo già da prima di questa bella doppietta. Ancelotti ha l'obbligo di arrivare lontano e anche per questo dovrà fare le scelte giuste. Uno come Neres gli farebbe comodo".