Crosetti: "Barça ovviamente favorito ma il Napoli ha ritrovato contatto con la realtà"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Crosetti, giornalista de La Repubblica: “Favorita Champions? Klopp fa un po' il furbo, sa di avere la squadra più forte, in Inghilterra non è l'ultima arrivata. Ci sono anche il Barcellona ed il Real Madrid, la Juventus anche... sono tutte squadre che possono arrivare in fondo. Quest'anno la mia favorita è il Barcellona.

Speranze Napoli? Il calcio è qualcosa di molto particolare, è ovvio che il Barcellona è favorito, ma il Napoli di Gattuso ha trovato nuovamente un contatto con la realtà. Sa cosa si può fare, fin dove possono spingersi, aspettando che quelli che possono fare la differenza, la facciano. Non mi pare che sia un'impresa disperata, ma molto difficile che la Roma qualche anno fa realizzò e non mi sembra fosse una squadra clamorosamente più forte di questo Napoli.

Sarri alla Juventus? Mi pareva fosse difficile sarrizare la Juventus, due creature troppo diverse. L'hanno preso perché si sono fatti incantare dalla suggestione di un gioco diverso, ma non hanno i giocatori adatti. Sarri è un'ottima persona, molto intelligente e disse che non voleva snaturare la squadra. Avevo già le mie perplessità.

Gattusismo? Gli darei ancora un mesetto. Adesso sta gestendo una situazione d'emergenza, con qualità. Vorrei capire fuori dall'emergenza se riuscisse a farsi seguire allo stesso modo.

Conte? E' un giocattolo con delle pile, fortissime all'inizio, ma quando si scaricano è meglio cambiare giocattolo.

Lazio? Mi è piaciuta molto nell'ultimo mese, ma resto dell'idea che la Juventus ha maggiori giocatori di livello. E' molto bello che tutte e tre lì davanti hanno buone ragioni per pensare allo scudetto".