Crotone, Luperto: "Lo scorso anno sono rimasto a Napoli grazie ad Ancelotti"

Sebastiano Luperto, difensore di proprietà del Napoli in prestito al Crotone, ha parlato al Corriere dello Sport: "La Primavera è stata un punto di partenza e un'occasione da sfruttare perché il Napoli in quel periodo disputava la Youth League che è una vetrina importante e da visibilità. E' stata una scelta fondamentale per il mio cammino perché mi ha permesso di arrivare in prima squadra in una delle migliori società d'Italia.

Prestiti? Con la Pro Vercelli abbiamo ottenuto una bella salvezza. poi la Serie A con l'Empoli. Poi sono tornato a Napoli e a sorpresa ci sono rimasto voluto da Ancelotti".