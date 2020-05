Cruciani a valanga su Spadafora: "Ma cosa ca**o è? Al massimo può fare il ministro della danza"

Giuseppe Cruciani, conduttore della tramissione di Radio24 'La Zanzara', ha lanciato un duro attacco a Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, per come sta gestendo la situazione legata alla ripresa del campionato di calcio: "Spadafora è inadeguato come ministro dello Sport, si è visto per come sta trattando il calcio e la ripresa del campionato. Ma cosa ca**o è Spadafora? Al massimo può fare il ministro della danza, visto che gli piace tanto...".