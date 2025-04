Cruciani attacca Napoli: “Guida? Accade solo lì, non nelle città civilizzate!”

vedi letture

Il giornalista e conduttore Giuseppe Cruciani, nel corso di Area Fritta, trasmissione in onda sul canale Youtube di Chiamarsi Bomber, ha parlato anche delle recenti dichiarazioni dell'arbitro Guida che ha scelto di non arbitrare il Napoli: “Questa qua è una roba che si riscontra in Sud America, non in altri paesi europei civilizzati. Invece accade in Italia.

Io non voglio dire che accade solo a Napoli però così è, non mi risultano altre dichiarazioni di altri arbitri che vivono in altre zone d'Italia che abbiano detto la stessa cosa. Cioè che se uno sbaglia ad assegnare un rigore all'Inter, non viene perseguitato sotto casa dai tifosi dell'Inter”.