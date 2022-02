Cruciani: "Auriemma mi ha dato del fiancheggiatore della Juve, l'ignoranza è grassa da quelle parti"

Giuseppe Cruciani, durante la trasmissione di Radio 24 'La Zanzara', è tornato su battibecco avuto con Raffaele Auriemma negli studi di Tiki Taka: "Durante la trasmissione Tiki Taka un signore, che si chiama Raffaele Auriemma un, non noto perché non è noto, ma un giornalista napoletano anche lui ospite di quella trasmissione mi ha detto che io sarei un fiancheggiatore della Juventus. Siccome pensa che quelli siano dei ladri e dei criminali, anche se non ha il coraggio di dirlo. Gli ho fatto notare che la parola fiancheggiatore veniva usata ai tempi delle brigate rosse, quando c’erano i fiancheggiatori della BR e dei movimenti terroristici.

È una cosa brutta, gli ho fatto presente che non conosce la storia altrimenti non useresti la parola fiancheggiatore che è una parola grave, perché lo si è di qualcosa di criminale. Invece lui mi ha detto che non esistono solamente i tifosi, ma esistono i fiancheggiatori. L’ignoranza è grassa da quelle parti…”.