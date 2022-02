"Gobbo di Notre Dame”, botta e risposta Auriemma-Cruciani a Tiki-Taka: “Non sono juventino"

Nel corso di Tiki Taka, trasmissione in onda su Italia 1, c’è stato un battibecco tra i due giornalisti Raffale Auriemma e Giuseppe Cruciani. Il conduttore Piero Chiambretti ha acceso gli animi facendo riferimento ad una precedente citazione di Auriemma: "Cruciani gobbo di Notre Dame". Pronta la replica di Cruciani: "Auriemma mi dice che sono gobbo facendo riferimento ad una mia presunta fede bianconera, ma non è così poiché non sono juventino".

Auriemma: "Non bisogna avere la fede bianconera per fare da fiancheggiatore alla Juventus, conosco bene la storia".

Cruciani replica: "La parola fiancheggiatore starei attento a dirla in quanto era usata per le Brigate Rosse, ma Auriemma non conosce bene la storia italiana".

Auriemma rilancia e chiude il dibattito: "Fiancheggiatore è una parola del vocabolario italiano".