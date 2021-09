Cruciani denuncia: "Dopo la battuta su Napoli-Juve i napoletani mi hanno minacciato di morte!"

Giuseppe Cruciani, conduttore de 'La Zanzara' su Radio 24, si scaglia ancora contro i napoletani nel corso della sua trasmissione: "Io sono stato minacciato dai napoletani per una battuta. Alla fine si tratta di quattro cretini che si nascondono dietro una tastiera. Feci una battuta in occasione di un Napoli-Juventus sulle assenze bianconere, dicendo che a parti invertite il Napoli avrebbe chiamato l'ONU per non giocare. Dopo ho ricevuto messaggi di ogni tipo, tra chi mi voleva uccidere e chi mi diceva di non andare a Napoli".