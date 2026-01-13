Cruciani: “McTominay è il giocatore più forte del campionato! Il Napoli ringrazi Ten Hag”

Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato anche di Scott McTominay nel corso del suo intervento al podcast Numer1: “Il Napoli e Antonio Conte devono ringraziare Erik Ten Hag, perché ha sostanzialmente scartato McTominay dal Manchester United. Lo scozzese è il giocatore più forte del campionato. Sarebbe stato forte anche in Premier League probabilmente, per me è il numero uno di questa settimana”.

