Ct Camerun: "Rischio rinvio Coppa d'Africa c'è, ma per ora si gioca! Anguissa? E' recuperato"

Toni Conceicao, commissario tecnico del Camerun, è intervenuto in merito alla possibilità che la Coppa d'Africa venga rinviata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è una possibilità che la Coppa d'Africa possa non giocarsi a gennaio e che venga spostata, ma le informazioni che mi arrivano dal Camerun è che il 9 gennaio si comincerà con la sfida con il Burkina Faso. Siamo tutti un po' preoccupati per la situazione dei contagi e capisco il comunicato dell'ECA relativamente alla possibilità di non far partire i calciatori se non ci sarà un protocollo anti-Covid sicuro al 100%. Ma devo dire che si sta organizzando bene la competizione per restare in una bolla, tutti le federazioni calcistiche africane sanno che la sicurezza sanitaria viene prima di tutto. Si sta facendo il possibile affinché si possa svolgere nella massima sicurezza sanitaria questa kermesse".

SU ANGUISSA

"Ho parlato con Zambo Anguissa anche durante il periodo in cui era infortunato, mi aggiornava giorno per giorno e mi anticipò che sarebbe tornare a disposizione con l'Empoli. Ha pienamente recuperato dall'infortunio e sta ritrovando condizione fisica, questa è un'ottima notizia per me e per il Camerun, visto che Zambo è un calciatore fondamentale per la nazionale".