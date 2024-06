Ct Georgia: "Kvaratskhelia? Prima del Portogallo abbiamo avuto una lunga discussione"

Il ct della Georgia, Willy Sagnol, ha parlato di Kvaratskhelia a Rmc

Il ct della Georgia, Willy Sagnol, ha parlato di Kvaratskhelia a Rmc: “Vorresti averne di 26 così come ragazzi. Le prime partite non sono andate bene, lui è stato il primo a riconoscerlo. Il giorno prima della gara contro il Portogallo abbiamo avuto una lunga discussione. Gli ho detto: cerca di scoprire cosa ti ha reso distratto un anno, due anni fa. Non pensare troppo, gioca e basta".