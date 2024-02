Ct Nigeria elogia Osimhen: "Non si parla abbastanza di quello che fa per la squadra"

"Non ha avuto un grande impatto, ma ha svolto un grande lavoro per la squadra".

TuttoNapoli.net

José Peseiro, ct della Nigeria, ha elogiato Victor Osimhen ai microfoni di 'Goal': "Non ha avuto un grande impatto, ma ha svolto un grande lavoro per la squadra. Tutti parlano della sua capacità nel chiudere un’azione, ma non si parla abbastanza di quello che fa per la squadra. Mwabali è stato bravissimo ed ha fatto tante parate decisive, ma tutti hanno fatto cose fantastiche. Anche gli attaccanti hanno contribuito alla nostra buona prestazione difensiva”.