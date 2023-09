Ct Slovacchia: “Problema non è Lobotka, il Napoli non ha iniziato nel migliore dei modi”

"E' un giocatore che ha molta considerazione in Slovacchia. Lui e Skriniar sono i giocatori di punta di questo paese".

Cosa è cambiato nel modo di giocare di Lobotka da Spalletti a Garcia?

"Niente. Io non conosco le dinamiche tattiche di mister Garcia per cui è anche difficile spiegare questa metamorfosi. Però sicuramente è tutto la squadra che in questo momento non sta rendendo per quello sperato. Il problema non è Lobotka, ma il Napoli che non ha iniziato nel migliore dei modi. Ma sono sicuro che i valori verranno fuori".