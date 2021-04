CTS, Braconaro: "Riapertura stadi con capienza al 25%, con anticorpi o tampone negativo si può"

Il Prof. Francesco Braconaro, membro del CTS, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Finalmente si riempie il cuore di gioia per la riapertura del pubblico all'Olimpico per gli Europei, una sorta di ritorno alla normalità. Il protocollo è quello della Uefa. Ci potrebbe essere la speranza di una vaccinazione per gli atleti olimpici Per gli atleti si potrebbe uniformare la situazione con gli atleti olimpici e far vaccinare anche i calciatori delle rispettive Nazionali".

STADI RIAPERTI? - "Se hai gli anticorpi o un tampone negativo secondo me si può accedere all'impianto ed acquistare un biglietto. Lo stadio è un ambiente aperto, la capienza sarebbe ridotta al 25%. Credo che si possa fare in maniera abbastanza tranquilla. Speriamo che questa situazione possa riaprirsi non solo al calcio ma anche agli altri sport".