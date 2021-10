Cucchi: "Il Napoli ha tutti i numeri per giocarsi l'EL, ma manca di concentrazione"

Riccado Cucchi, voce storica della Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che dovremo abituarci che nel calcio contemporaneo non c’è solo il campionato, i grandi club devono essere in grado di affrontare anche gli impegni internazionali così come fanno negli altri grandi campionati. Il Napoli è l’unica squadra imbattuta nei primi 5 campionati europei e in questo bisogna uscire nell’ottica di guardare solo al campionato nazionale.

Osimhen titolare anche col Legia? E’ troppo importante per il Napoli, è quello che avuto l’impatto più grande sul campionato. E’ troppo per la squadra importante per non farlo giocare.

Differenza di rendimento tra campionato e coppa? La difesa è quella che rende meglio di tutti, mentre in Europa non è così, non vorrei che si trattasse di scarsa concentrazione. Credo che il Napoli abbia tutti i numeri per giocare una bella Europa League, ci sono tutti i presupposti per dare un’impronta da Napoli anche contro il Legia.

Pretendenti per il titolo? Dopo 8 giornate il verdetto è chiaro, il Napoli è quella che ha avuto l’impatto migliore con un record incredibile. Il Milan deve essere considerato una rivale importane, siccome ha soli 2 punti di distanza nonostante la marcia inarrestabile del Napoli. Poi ci sono l’Inter, la Roma e la Juve, con 4 vittorie consecutive i bianconeri stanno dimostrando di esserci anche loro nella corsa per il tiolo.

A che sta il progetto Sarri alla Lazio? E’ un errore quello di pensare ad una Lazio che giochi come il Napoli. Non troveremo mai quel Napoli di Sarri nella Lazio, ma la precisione nel fraseggio dimostra il lavoro che sta facendo il tecnico toscano”.