Cucchi: "Incantato da Kvara, erano anni che non vedevo giocatori come lui"

"Voglio sottolineare che il Napoli che stiamo vedendo in questo inizio di stagione è straordinario".

TuttoNapoli.net

Il giornalista Riccardo Cucchi è intervenuto ai microfoni di ‘Goal di Notte’ su TMW Radio, NSL e Teleuniverso.

C’è possibilità di chi è partito male di rientrare?

“L’equilibrio di questo campionato si misurerà col tempo. In testa alla classifica ci sono molte squadre in pochissimi punti. Ci si fermerà poi a novembre, ricominciando poi a gennaio. La pausa è paragonabile a quella che si vive in estate. Raggiungere la forma nel primo campionato e ricominciare nel secondo potrebbe danneggiare chi sta andando molto bene e potrebbe avvantaggiare chi sta arrancando. Voglio sottolineare che il Napoli che stiamo vedendo in questo inizio di stagione è straordinario. Mi sono incantato ancora una volta con Kvaratskheila. Erano anni che non vedevo giocatori capaci come lui nel dribbling e nelle occasioni create per i compagni in continuazione. Mi auguro per la bellezza del campionato che il ragazzo non perda la forma fisica a gennaio”.