Cucchi: “Koulibaly da tenere ma senza dissanguarsi. Sono contrario ad un calcio pieno di debiti”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista Rai.



© foto di Federico De Luca

Bisogna trattenere Koulibaly?

“Non fino a dissanguarsi. Non sono favorevole ad un calcio che si copre di debiti. Il sistema lo sta patendo. Finché si riuscirà a tamponare grazie ai diritti televisivi ed al botteghino, si potrà sopravvivere. Ma purtroppo le società in Italia si basano troppo su quello. In Italia manca la capacità manageriale, e lo vediamo nella gestione degli impianti e nei pochi stadi di proprietà. Penso sia corretto che il presidente tenga conto dei bilanci, indebitarsi creerebbe situazioni disastrose, bisogna avere i piedi ben piantati per terra. Quindi sì al rinnovo di Koulibaly a patto che si faccia il passo in base alle possibilità che si hanno”.