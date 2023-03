Cucchi su Minà: "Sarebbe stato felicissimo di festeggiare scudetto a Napoli"

"Sono sicuro che Minà avrebbe festeggiato con piacere questo terzo e storico Scudetto, aveva un occhio di riguardo per la città di Napoli".

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi , storica voce della Rai: "Minà è stato un maestro per tutta la nostra categoria, animato da un'incredibile voglia di raccontare e di mettersi sempre dalla parte degli utenti. Trovava le domande che tutti noi avrebbero voluto fare ai suoi grandi ospiti. Resta un gigante, spero che il suo lavoro possa diventare archivio ed insegnamento per i più giovani. Sono sicuro che Minà avrebbe festeggiato con piacere questo terzo e storico Scudetto, aveva un occhio di riguardo per la città di Napoli.

Questo è un Napoli meraviglioso, che ha appassionato tutti e ha indotto i suoi cittadini e tifosi a deporre persino la scaramanzia. Vanno fatti i complimenti alla società e a Luciano Spalletti, è una bella storia e non solo italiana. Anche in Europa può dire la sua. De Laurentiis poi è stato bravissimo a confermare Spalletti, è un messaggio importante. Sono sicuro che molti giocatori del Napoli sanno bene che una realtà come quella azzurra è difficile da trovare all'estero, anche nei top club europei. Il Napoli saprà come trattenere tutti senza creare casi, i calciatori sono felici qui e sanno che possono continuare a scrivere la storia. Il Napoli in Champions? In ogni partite ci sono tante insidie, ma la Champions è una pagina bianca che va scritta. Il Napoli sa essere bello ed efficace, un qualcosa di unico in tutta Europa".