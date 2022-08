Cucci contro la piazza: "C'è una Napoli guastatrice che ha sempre qualcosa da ridire"

Italo Cucci, noto giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Italo Cucci, noto giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "I tifosi romanisti si accendono con molto meno rispetto ai tifosi napoletani. Per i napoletani, da quando c'è stato Maradona, sembra che se non prendi un altro Maradona non si creerà mai l'entusiasmo. Ci sono poi due Napoli e la Napoli popolare è costituita anche da un partito che pare debba dire sempre che qualcosa non va bene. Una Napoli guastatrice. La piazza romana è diversa da questo punto di vista".